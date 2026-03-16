Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bingöl'de çığ düştü: Karlıova-Yedisu karayolu ulaşıma kapandı

Bingöl'de Karlıova-Yedisu karayolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolun ulaşıma açılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Güncel
  • Giriş: 16.03.2026 16:27
  • Güncelleme: 16.03.2026 16:29
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Bingöl'de Karlıova ile Yedisu ilçelerini birbirine bağlayan karayolu, çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karlıova ilçesinin Kızılçubuk köyü yakınlarında araçların geçişi sırasında yola çığ düştü.

Çığ nedeniyle Karlıova-Yedisu karayolu ulaşıma kapandı. Çığ nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yolun ulaşıma açılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol