Bingöl'de çığ düştü: Karlıova-Yedisu karayolu ulaşıma kapandı
Bingöl'de Karlıova-Yedisu karayolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolun ulaşıma açılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
Bingöl'de Karlıova ile Yedisu ilçelerini birbirine bağlayan karayolu, çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.
Karlıova ilçesinin Kızılçubuk köyü yakınlarında araçların geçişi sırasında yola çığ düştü.
Çığ nedeniyle Karlıova-Yedisu karayolu ulaşıma kapandı. Çığ nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı.
Bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.
