Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Ajans Haberleri
  • 25.08.2023 09:31
  • Giriş: 25.08.2023 09:31
  • Güncelleme: 25.08.2023 09:31
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Doğanca köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 3 arazöz, 3 itfaiye aracı, 5 iş makinesi, 2 ilk müdahale aracı ve 3 su tankeriyle yangını kontrol altına aldı. Çalışmalara helikopterle havadan da destek verildi.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

BirGün'e Abone Ol