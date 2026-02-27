Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  27.02.2026 13:52
Kaynak: AA
BİNGÖL (AA) - Bingöl'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BBK 330 plakalı tır, Bingöl-Elazığ kara yolu Topalan köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, tır sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlanırken, devrilen araçtaki ürünler başka tırlara nakledildi.

