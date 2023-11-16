Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Z.K idaresindeki 01 ACR 785 plakalı hafif ticari araç, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Servi mevkisinde M.A'nın kullandığı 01 BG 612 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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