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Bingöl'de hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bingöl'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Ajans Haberleri
  • 25.12.2023 17:08
  • Giriş: 25.12.2023 17:08
  • Güncelleme: 25.12.2023 17:08
Kaynak: AA
Bingöl'de hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

M.G. idaresindeki 12 DNA 443 plakalı hafif ticari araç, Bingöl-Ilıcalar kara yolunun Kervansaray mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatih O'ya çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Fatih O. ambulansla kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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