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Bingöl'de iki hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Bingöl'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Güncel
  • 01.09.2024 22:37
  • Giriş: 01.09.2024 22:37
  • Güncelleme: 01.09.2024 22:41
Kaynak: AA
Bingöl'de iki hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Fotoğraf: AA

Bingöl'de iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

V.T. yönetimindeki 02 ABA 885 plakalı hafif ticari araç, Çayağzı köyü mevkisinde, M.G'nin kullandığı 12 AK 456 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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