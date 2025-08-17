Giriş / Abone Ol
Bingöl'de iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Bingöl-Elazığ kara yolunun Yolçatı köyü mevkiinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Yurt
  • 17.08.2025 22:14
  • Giriş: 17.08.2025 22:14
  • Güncelleme: 17.08.2025 22:16
Kaynak: AA
FOTOĞRAF: AA

Bingöl'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

C.Ö. idaresindeki 07 TDN 67 plakalı hafif ticari araç ile Ş.T. yönetimindeki 16 AKF 021 plakalı hafif ticari araç, Bingöl-Elazığ kara yolunun Yolçatı köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

