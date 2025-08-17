Bingöl'de iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Bingöl-Elazığ kara yolunun Yolçatı köyü mevkiinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Bingöl'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
C.Ö. idaresindeki 07 TDN 67 plakalı hafif ticari araç ile Ş.T. yönetimindeki 16 AKF 021 plakalı hafif ticari araç, Bingöl-Elazığ kara yolunun Yolçatı köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada 11 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.