Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

Ajans Haberleri
  • 08.02.2026 15:16
  • Giriş: 08.02.2026 15:16
  • Güncelleme: 08.02.2026 15:16
Kaynak: AA
Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

E.B.'nin kullandığı 38 AKS 487 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 78 AG 598 plakalı otomobil, Bingöl-Genç kara yolunun Güveçli köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.K, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

