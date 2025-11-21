Bingöl'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Bingöl'ün Kaleönü Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatın çatısında çalışan 27 yaşındaki Harun K. zemine düşerek hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Bingöl'de inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Kaleönü Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Harun K. (27) çatıda çalıştığı sırada zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.