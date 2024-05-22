Bingöl'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 10 kişi yaralandı
Bingöl'de işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Bingöl'de işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil ile işçileri taşıyan minibüs, Havalimanı Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçlardaki 10 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.