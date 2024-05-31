Bingöl'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın: 1 ölü

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde bulunan bir şantiyede yol yapımında çalışan Gökhan Turan isimli işçi, iddiaya göre elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında hayatını kaybetti. Yusuf A. isimli işçi ise dumandan etkilendi.

Çalışma Yaşamı 31.05.2024 11:21 Giriş: 31.05.2024 11:21

Güncelleme: 31.05.2024 11:25 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA