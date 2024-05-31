Bingöl'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın: 1 ölü
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde bulunan bir şantiyede yol yapımında çalışan Gökhan Turan isimli işçi, iddiaya göre elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında hayatını kaybetti. Yusuf A. isimli işçi ise dumandan etkilendi.
Bingöl'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında Gökhan Turan (25) hayatını kaybetti, Yusuf A. (22) dumandan etkilendi.
Olay, gece saatlerinde Kiğı ilçesi Abar Mahallesi yakınlarındaki şantiyede meydana geldi.
Yol yapımında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, iddiaya göre elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı.
Yangında konteynerdeki Gökhan Turan hayatını kaybetti, Yusuf A. dumandan etkilendi. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yusuf A. Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Turan'ın cansız bedeni de otopsi için morga götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.