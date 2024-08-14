Bingöl'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Genç ilçesi, Servi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 50 DT 264 plakalı kamyon ile plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.