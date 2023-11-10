Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Bingöl'de kamyonun uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde kamyonun uygulama noktasındaki 2 araca çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 10.11.2023 22:11
  • Giriş: 10.11.2023 22:11
  • Güncelleme: 10.11.2023 22:11
Kaynak: AA
Bingöl'de kamyonun uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Genç-Diyarbakır kara yolunda seyreden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 EN 421 plakalı kamyon kontrolden çıkarak jandarma ekiplerinin uygulama noktasında bekleyen kamyonet ve otomobile çarptı.

Kazada kamyonet ve otomobildeki 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 