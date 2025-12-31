Bingöl'de kar yağışı; 100 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl’de sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle, merkezde 30, ilçelerden Genç’te 40, Adaklı’da 5, Karlıova’da 5, Kiğı’da 5, Solhan’da 6, Yayladere’de 4 ve Yedisu’da 5 olmak üzere toplamda 100 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 110 personel ve 53 araçla kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber-Kamera:Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)