Bingöl'de kara saplanan araçlar kurtarıldı

BİNGÖL genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle Karlıova ilçesinde kara saplanan araçlar, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı.

Kent genelinde kar yağışı ve tipinin ulaşımda aksamalara neden olması üzerine, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı ve tipinin en etkili olduğu ilçelerden biri olan Karlıova’da, zorlu hava koşulları sürücülere zor anlar yaşattı. Yoldan çıkarak kara saplanan ve mahsur kalan araçlara İl Özel İdaresi ekipleri müdahale etti. İhbarlar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, araçları bulundukları yerden kurtararak sürücülerin güvenli şekilde yollarına devam etmelerini sağladı. Yetkililer, kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirterek sürücülere uyarılarda bulundu. Açıklamada, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkılmaması, dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Ekiplerin olası olumsuzluklara karşı sahada hazır beklediği bildirildi. (DHA)

Haber:Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)-Kamera:BİNGÖL,(DHA)