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Bingöl'de kardan kapanan 146 köy yolu açıldı

Ajans Haberleri
  • 15.02.2025 13:43
  • Giriş: 15.02.2025 13:43
  • Güncelleme: 15.02.2025 13:43
Kaynak: DHA
Bingöl'de kardan kapanan 146 köy yolu açıldı

Aziz ÖNAL-Bülent TEMİZ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de kar yağışı nedeniyle kapanan 215 köy yolundan 146'sı, ekiplerin çalışması ile açıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan 215 köy yolundan 146'sı, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Kapalı olan 69 köy yolunda ekiplerin çalışması sürüyor. Karlıova ilçesinde de binaların çatılarında oluşan buz sarkıtları, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla düşürüldü. (DHA)

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