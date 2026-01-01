Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik verilere göre, iki gündür aralıksız devam eden kar yağışının aşırı don ve buzlanmaya neden olacağını belirtti.

Olumsuz durumları önlemek amacıyla çalışma yapıldığını aktaran Usta, bu kapsamda yarın il merkezi ile tüm ilçelerdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini kaydetti.

Usta, kamuda çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağını bildirdi.

Usta, paylaşımında, "Sevgili çocuklar, maalesef yarın da sizlere okul yok. Kar tatili. 3 gün boyunca iyi dinlenin. Kitap okuyun. Kartopu oynayıp kızak kayın. Kardan adam yapın. Pazartesi zinde bir şekilde okullarınıza dönün. Kar böyle devam ederse gelecek hafta sonu da Hesarek Kayak Merkezimizi açacağız. Sizleri seviyoruz. Yeni yıl sizlere başarı ve mutluluk getirsin." ifadelerine yer verdi.

Bingöl'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmişti.