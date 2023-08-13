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Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Ajans Haberleri
  • 13.08.2023 10:13
  • Giriş: 13.08.2023 10:13
  • Güncelleme: 13.08.2023 10:13
Kaynak: AA
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Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Dün ilçenin Doğanca köyü Eskiköy mezrası kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuldu.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, 1 helikopter, 5 arazöz, 4 iş makinesi, 2 ilk müdahale, 3 itfaiye aracıyla yürütülen söndürme çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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