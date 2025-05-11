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Bingöl'de otomobil dere yatağına devrildi; 7 yaralı

Ajans Haberleri
  • 11.05.2025 12:34
  • Giriş: 11.05.2025 12:34
  • Güncelleme: 11.05.2025 12:34
Kaynak: DHA
Bingöl'de otomobil dere yatağına devrildi; 7 yaralı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL’de otomobilin dere yatağına devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde merkeze Sancak beldesi yakınında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 64 KP 276 plakalı otomobil, dere yatağına devrildi. Kazada, ters dönen otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 4'ü sıkıştıkları yerden ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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