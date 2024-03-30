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Bingöl'de otomobil ile kamyonet çarpıştı 2 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 30.03.2024 23:36
  • Giriş: 30.03.2024 23:36
  • Güncelleme: 30.03.2024 23:37
Kaynak: AA
Bingöl'de otomobil ile kamyonet çarpıştı 2 kişi öldü

Bingöl'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 CLR 391 plakalı otomobil ile 23 ADR 477 plakalı kamyonet Elazığ-Bingöl kara yolunun Direkli köyü mevkisinde çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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