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Bingöl'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 21.07.2024 23:16
  • Giriş: 21.07.2024 23:16
  • Güncelleme: 21.07.2024 23:16
Kaynak: AA
Bingöl'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

E.Ö. yönetimindeki 34 NZ 2743 plakalı hafif ticari araç, Yedisu-Erzincan kara yolunun Kabayel mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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