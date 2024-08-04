Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Bingöl'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 44 AP 857 plakalı otomobil, Bingöl-Sancak beldesi kara yolunun Kadran Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.