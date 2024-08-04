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Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 04.08.2024 15:26
  • Giriş: 04.08.2024 15:26
  • Güncelleme: 04.08.2024 15:26
Kaynak: AA
Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Bingöl'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 44 AP 857 plakalı otomobil, Bingöl-Sancak beldesi kara yolunun Kadran Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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