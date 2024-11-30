Bingöl'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA
Bingöl'de üzerinde 90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narko timler, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler bu kapsamda doğu istikametinden gelip Bingöl üzerinden İzmir'e giden otobüsteki 1 şüphelinin uyuşturucu madde sevk edeceği bilgisine ulaştı.
Otobüsü durduran ekipler, şüphelinin üst aramasında 90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.