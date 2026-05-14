Bingöl'de yanlış eve operasyon iddiası: 15 yaşındaki çocuğun kolu kırıldı

Bingöl merkez Uydukent Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde düzenlenen bir narkotik operasyonunda, hedeflenen adres yerine yanlış bir eve baskın yapıldığı iddia edildi.

cewlik.net'in haberine göre özel harekat polisleri, koçbaşı kullanarak kapıyı kırdı ve içeriye sis bombası atarak daireye girdi.

Polislerin aile üyelerini darp ettiği, 15 yaşındaki çocuğun kolunun polis müdahalesiyle kırıldığı öne sürüldü.

Gözaltı işlemleri ve evde yapılan ilk incelemelerin ardından, operasyonun hedefindeki adresin söz konusu daire olmadığı, ekiplerin yanlış eve girdiği tespit edildi. Hatanın anlaşılması üzerine operasyon sonlandırılarak aile serbest bırakıldı.

EMNİYET’TEN ÖZÜR ZİYARETİ

Habere göre olayın ardından Bingöl Emniyet Müdürlüğü’nden yetkililer, aileyi ziyaret etti. Yetkililer, yaşananlar nedeniyle aileden özür dilerken oluşan tüm maddi ve manevi zararların devlet tarafından tazmin edileceğini belirtti.

Heyet içinde yer alan bir polisin “Eğer davacı olursanız operasyona katılan arkadaşlarımız açığa alınır, lütfen davacı olmayın” diyerek aileyi ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Ailenin, kolu kırılan çocukları için hastaneden darp raporu aldığı ve olayı yargıya taşıyıp taşımama konusunda henüz karar vermediği öğrenildi. Öte yandan Bingöl Emniyeti'nden veya valilikten henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

DEM PARTİLİ VEKİLDEN TEPKİ

Olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, "Bir çocuğun kolunun kırıldığı, bir evin savaş alanına çevrildiği, bir ailenin korku ve şiddetle yüz yüze bırakıldığı bu tablo kabul edilemez" dedi.

"SORUMLULAR HAKKINDA GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILMALI"

Sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılması gerektiğini belirten Hülakü, şunları kaydetti: