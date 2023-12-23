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Bingöl'de yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Bingöl'de yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 23.12.2023 20:49
  • Giriş: 23.12.2023 20:49
  • Güncelleme: 23.12.2023 20:50
Kaynak: AA
Bingöl'de yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Kar ve tipinin etkili olduğu Bingöl-Karlıova kara yolunun Boncukgöze köyü mevkisinde 12 AN 666 plakalı yolcu otobüsü ile 47 ACH 740 plakalı tır çarpıştı.

Kazada otobüs ile tırdaki 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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