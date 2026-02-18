Bingöl'de yolcu treni otomobile çarptı: 3 yaralı

Aziz ÖNAL-Ahmet SAYILIR/GENÇ, (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL’ün Genç ilçesinde yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Genç ilçesi Sait Göker Caddesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. İddiaya göre, Tatvan-Elazığ seferini yapan yolcu treni, geçitten geçmeye çalışan ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 06 EHT 391 plakalı otomobile çarptı. Otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Genç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

