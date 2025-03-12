Bingöl'de zincirleme trafik kazası kamerada

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de trafik ışıklarında meydana gelen zincirleme trafik kazası, özel halk otobüsünün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen kamyon, Bingöl-Muş Bulvarı'nın Hastane Kavşağı mevkisinde trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarptı. Otomobil de önünde bekleyen araca çarptı.

Kaza anında sürücüsünün indiği otomobil hareket etmeye devam etti. Bu sırada koşarak hareket eden otomobiline yeniden binen sürücü, aracını yol kenarına çekmeyi başardı.

Kazada, 3 araçta hasar oluştu.

Kaza anı ve çarpışmadan sonra aracından inen sürücünün hareket eden otomobiline koşarak yeniden binmesi özel halk otobüsünün kamerasınca kaydedildi.