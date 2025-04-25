Bingöl'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Bingöl'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Bingöl-Muş Bulvarı'nın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü mevkisinde otomobil, 12 T 0021 plakalı taksi ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, araçlardaki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan bir kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Bu arada kaza anı bölgedeki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.