Bingöl'deki bıçaklı saldırı: Ölü sayısı 4'e yükseldi

Bingöl’de madde bağımlısı olduğu belirtilen Emir Can Zazaoğlu'nun gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Bingöl’de madde bağımlısı olduğu belirtilen Emir Can Zazaoğlu, tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarken çevredekilere saldırdı. 5 kişinin yaralandığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkiinde dün madde bağımlısı olduğu belirtilen 20 yaşındaki Emir Can Zazaoğlu'nun bıçakla etrafındakilere saldırması sonucu ağır yaralanan Özcan Aydın ve Fikri Carfi kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaralanan 5 kişinin tedavileri ise sürüyor.

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NE OLMUŞTU?

Bingöl'de Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkiinde bir kişinin etrafındakilere bıçakla saldırması sonucu Erdal Çaparlar (45) ve Buhanettin Budancamanak (75) yaşamını yitirmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından Mirzan Mahallesi'ndeki su deposu mevkiinde polis ekiplerince gözaltına alınan madde bağımlısı olduğu belirtilen Emir Can Zazaoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

"3-5 GÜN ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ"

Görgü tanığı bir taksi şoförü, "Bu kişi madde bağımlısı, önüne geleni tek tek bıçakladı. Sonra bir büfeye girdi. Malzeme almak isteyen birkaç kişiyi de burada vurmuş. Biz yetişene kadar adam kaçtı, gitti. Sonra emniyet güçlerimiz su deposu mevkiinde yakaladı. Psikolojik sorunları olduğunu, daha önce cezaevine girip çıktığını, bir süre önce de yanlışlıkla bir kadını ezdiğini biliyoruz. 3-5 gün önce cezaevinden çıkmış" diye konuşmuştu.