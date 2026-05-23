Bingöl Karlıova'da ''silikozis'' hastalığından 32'nci işçi ölümü

İstanbul'da kot taşlama işçiliği yaparken silikozis hastalığına yakalanan Ferhat Gezer (40), hayatını kaybetti.

İstanbul Esenyurt'ta 2000’li yıllarda 'merdiven altı' diye tabir edilen kot kumlama atölyelerinde çalıştıktan sonra 'silikozis' denilen akciğer hastalığına yakalanan işçilerden Ferhat Gezer, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gezer'in cenazesi, sabah saatlerinde işlemlerinin ardından memleketi Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyüne getirilerek toprağa verildi.

Gezer'in hayatını kaybetmesi ile ilçede silikozis nedeniyle ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

Silikozis, silika (kuvars) tozunun uzun süre solunması sonucu ortaya çıkan, akciğerlerde kalıcı hasara yol açan meslek hastalığıdır.



Özellikle maden, kot taşlama, inşaat, seramik, döküm ve taş ocağı işçilerinde görülür. Hastalık, akciğerde yara dokusu oluşmasına neden olur ve zamanla nefes almayı zorlaştırır.

Hastalığın kesin bir tedavisi yoktur; bu nedenle korunma büyük önem taşır. Toz kontrolü, havalandırma sistemleri, maske kullanımı ve düzenli sağlık kontrolleri temel önlemler arasında yer alır.



Türkiye’de özellikle kot taşlama atölyelerinde çalışan işçiler arasında çok sayıda silikozis vakası ortaya çıkmış ve hastalık kamuoyunda geniş tartışmalara neden olmuştur.