Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bingöl - Karlıova’da tipi nedeniyle hayat durma noktasına geldi

Ajans Haberleri
  • 20.01.2026 12:43
  • Giriş: 20.01.2026 12:43
  • Güncelleme: 20.01.2026 12:43
Kaynak: DHA
Bingöl - Karlıova’da tipi nedeniyle hayat durma noktasına geldi

BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren tipi nedeniyle hayat durma noktasına geldi, tüm köy yolları kapandı.

Karlıova ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran tipi nedeniyle ilçede yaşayanlar, evlerinden çıkamaz hale geldi, çarşı merkezi boş kaldı. İlçeye bağlı tüm köy yollarının da ulaşıma kapandığı bildirildi. Ekiplerin köy yollarının açılması için çalışmaları sürüyor. (DHA)

Haber-Kamera: Bülent TEMİZ/KARLIOVA(Bingöl),(DHA)

BirGün'e Abone Ol