Bingöl'ün 2 ilçesinde orman yangını

Bingöl'ün Genç ilçesinin Döşekkaya ile Kiğı ilçesinin Darköprü köylerindeki ormanlık alanlarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Güncel 28.06.2024 14:44 Giriş: 28.06.2024 14:44

Güncelleme: 28.06.2024 14:44 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA