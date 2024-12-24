Bingöl'ün 2 ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

Bingöl'ün Yayladere ve Yedisu ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Buna bağlı olarak ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla Yayladere, Yedisu ilçeleri ile merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde taşımalı eğitime 24 Aralık Salı günü ara verildiği duyuruldu.

Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.