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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eğitime kar engeli

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Eğitim
  • 04.02.2024 19:19
  • Giriş: 04.02.2024 19:19
  • Güncelleme: 04.02.2024 19:22
Kaynak: AA
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eğitime kar engeli
FOTOĞRAF: AA

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun tipi ve buzlanma sebebiyle, ilçe merkezi ve köy okullarının tamamının yarın tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

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