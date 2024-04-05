Bingöl Üniversitesi rektörü: "Hayvan hastanesi, afet durumunda insanlara hizmet verebilir’’

Bingöl Üniversitesi bünyesinde Hayvan Hastanesi'nin afet durumunda insanlara da hizmet verebileceğini belirten Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, “Bunun biz Bingöl’ümüze ve bölgemize büyük bir kazanım olduğunu düşünüyoruz’’ dedi.

Hayvan Hastanesinin iki farklı alanda hizmet verdiğini belirten Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, büyük ve küçükbaş hayvanların tedavi edildiğini ifade etti.

Muhtemel bir afet durumunda insanların kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki hayvan hastanesinde tedavi edilebileceğini savunan Çapak, şunları söyledi:

"Bingöl Üniversitemize biz yakın zamanlarda Veteriner Fakültesine bağlı olarak bir de Hayvan Hastanesini kazandırmış olduk. Hayvan Hastanemiz 5 bin 500 metrekarede iki farklı alandan oluşuyor. Hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan alanı var. Aynı zamanda Hayvan Hastanemizde 5 adet derslik var. Bu dersliklerin bir kısmında hayvan tedavilerini direkt olarak sınıfa getirip uygulamalı olarak anlatma imkanı var. İki ameliyathanesi var, laboratuvarı var, hayvanlarla ilgili neredeyse bütün birimleri var. 5 bin 500 metrekarelik alan hakikaten büyük bir alan. Bölgede de benim bildiğim kadarıyla bu çapta bir hayvan hastanesi yok. Aynı zamanda öyle bir dizayn ettik ki, Allah muhafaza herhangi bir afet durumunda insanları tedavi imkanları doğabilir. O yüzden çok önemsiyoruz. Burada birçok hayvan tedavi ediliyor."