Bingöl ve Elazığ'da kar yağışı

Bingöl ve Elazığ'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bingöl'de kar nedeniyle Karlıova ilçesinde 30 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Belediye ekipleri de ilçe merkezindeki caddelerin kardan temizlenmesi için çalışma yürütürken, esnaf ise iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

- Elazığ

Elazığ'ın Keban ilçesinde kar nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.