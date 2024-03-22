Bingöl ve Tunceli’de 247 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 238 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu Karlıova ilçesinde esnaf küreklerle kar temizliği yaparken, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri ise Bingöl- Erzurum kara yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Karlıova’da oturan İbrahim Aksoy, kışın geri geldiğini belirterek, “Birçok yerde ilkbahar yaşanırken bizde kış geri geldi. Köy yolları kapandı, baya bir kar yağdı" dedi.

Tunceli’de ise Hozat’ta 1, Nazımiye’de 4, Pülümür’de 2 ve Ovacık’ta 2 olmak üzere 9 köy yolu ulaşıma kapandı.

Toplam uzunluğu 80 kilometre olan köy yollarının ulaşıma açılması için Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı ekipler, çalışma başlattı. Karayolları 86'ncı Şube Şefliği ekipleri de Tunceli- Erzincan kara yolu üzerindeki 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkisi ile Ovacık-Hozat kara yolundaki 1903 metre yükseklikteki Karaoğlan bölgesinde ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.