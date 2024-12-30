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Bingöl’de 2 adet tüfek ele geçirildi

Bingöl’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, biri pompalı olmak üzere 2 adet tüfek ele geçirildi.

Ajans Haberleri
  • 30.12.2024 22:48
  • Giriş: 30.12.2024 22:48
  • Güncelleme: 30.12.2024 22:49
Kaynak: İHA
Bingöl’de 2 adet tüfek ele geçirildi


Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Yapılan çalışmalarda 1 adet av tüfeği, 50 adet dolu kartuş, 1 adet üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan ruhsatsız pompalı tüfek ve 4 adet dolu kartuş ele geçirildi. Ele geçirilen silahlara el konurken, şahısların adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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