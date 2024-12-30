Bingöl’de 2 adet tüfek ele geçirildi
Bingöl’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, biri pompalı olmak üzere 2 adet tüfek ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Yapılan çalışmalarda 1 adet av tüfeği, 50 adet dolu kartuş, 1 adet üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan ruhsatsız pompalı tüfek ve 4 adet dolu kartuş ele geçirildi. Ele geçirilen silahlara el konurken, şahısların adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.