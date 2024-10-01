Bingöl’de 3.3 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın açıklamasına göre, saat 05.04'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova olan 3.3 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin derinliği 18 kilometre olarak ölçüldü.
Kaynak: İHA
Merkez üssü Karlıova olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depreme ilişkin bilgileri paylaştı.
Buna göre, saat 05:04’de merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Yerin yaklaşık 18 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.