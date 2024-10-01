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Bingöl’de 3.3 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın açıklamasına göre, saat 05.04'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova olan 3.3 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin derinliği 18 kilometre olarak ölçüldü.

Güncel
  • 01.10.2024 09:54
  • Giriş: 01.10.2024 09:54
  • Güncelleme: 01.10.2024 09:54
Kaynak: İHA
Bingöl’de 3.3 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Karlıova olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depreme ilişkin bilgileri paylaştı.

Buna göre, saat 05:04’de merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yerin yaklaşık 18 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

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