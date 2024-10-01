Bingöl’de 3.3 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Karlıova olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depreme ilişkin bilgileri paylaştı.

Buna göre, saat 05:04’de merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yerin yaklaşık 18 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.