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Bingöl’de 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın aktardığına göre, saat 13:31’de Bingöl’de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8 kilometre olarak ölçüldü.

Güncel
  • 10.12.2024 14:10
  • Giriş: 10.12.2024 14:10
  • Güncelleme: 10.12.2024 14:10
Kaynak: İHA
Bingöl’de 3.5 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Bingöl'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, depreme ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, saat 13:31’de Bingöl’de 3.5 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

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