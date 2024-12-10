Bingöl’de 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın aktardığına göre, saat 13:31’de Bingöl’de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8 kilometre olarak ölçüldü.
Kaynak: İHA
Bingöl'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, depreme ilişkin açıklama yaptı.
Buna göre, saat 13:31’de Bingöl’de 3.5 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.