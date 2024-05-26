Bingöl’de 3,7 büyüklüğünde deprem
AFAD, Bingöl'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 10:49’da merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 26, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Karlıova (Bingöl)
Tarih:2024-05-26
Saat:10:49:15 TSİ
Enlem:39.335 N
Boylam:41.06556 E
Derinlik:5.36 km
Detay:https://t.co/GIYyMB7jrr@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi