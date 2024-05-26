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Bingöl’de 3,7 büyüklüğünde deprem

AFAD, Bingöl'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 26.05.2024 11:20
  • Giriş: 26.05.2024 11:20
  • Güncelleme: 26.05.2024 11:35
Kaynak: Haber Merkezi
Bingöl’de 3,7 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 10:49’da merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. 

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