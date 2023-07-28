Bingöl’de 3 bin 47 ağır hasarlı yapı tespit edildi

Bingöl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, kent genelinde 3 bin 47 adet ağır hasarlı yapı tespit edildiğini bildirdi.



6 Şubat depremlerinin ardından Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen Bingöl’de, hasar tespit çalışmalarına dair Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, “7269 sayılı yasa ve Türkiye Afet Müdahale Planı(TAMP) kapsamında Müdürlüğümüz görevlerinden olan hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olup ilimiz genelinde 3 bin 47 adet yapı ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Yapılan hasar tespit çalışmalarına ait kesin hasar tespit listeleri muhtarlıklarca 30 gün süresince ilan edilecektir. İlan sürecinde tespitlere ilişkin itirazlar alındıktan sonra itirazlar değerlendirilecek akabinde hasar tespit listeleri kesinleştirilecektir. Kesinleşen hasar tespit listeleri AFAD İl Müdürlüğüne gönderilecek olup hak sahiplikleri ve yeni yapı inşa süreçleri AFAD İl Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Hasar tespitleri sonucu ağır hasarlı olduğu kesinleşen yapıların (yangın, su basması, ani göçme, patlama gibi olumsuzlukların yaşanmaması adına) elektrik, su ve doğalgaz bağlantılarının kesilmesi için ilgili idarelerine bildirim yapılacak olup hasar tespit listelerinin kesinleşmesinden sonra ağır hasarlı binaların yıkımı içim İl Özel İdaresine bildirimde bulunulacak ve yıkım işlemleri yapılacaktır” denildi.