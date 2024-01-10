Bingöl’de 5 ayrı suçtan aranması bulunan şahıs yakalandı

Bingöl’de jandarma ekipleri, 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 5 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şüpheliyi yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube ile Genç İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 5 yıl 2 ay hapis cezası ve 5 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Ç.T. isimli şahıs ruhsatsız av tüfeği ve 71 adet fişek ile yakalanmış olup çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.