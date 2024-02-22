Bingöl’de 5 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan faaliyetler neticesinde ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak’ suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan U.B isimli şahıs icra edilen faaliyet sonucunda yakalanmış olup çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.