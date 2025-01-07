Bingöl’de 5 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
Kaynak: DHA
Bingöl'de ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanarak gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.