Bingöl’de 6 sağlık merkezine acil yıkım kararı çıktı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Bingöl’de yapılan deprem analizlerinde 3 bin 47 binaya ağır hasarlı raporu verilmişti. Yapılan incelemelerde Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanesinin de aralarında bulunduğu 6 merkeze acil yıkım kararı çıktı.

Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen Bingöl’de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde il genelinde 3 bin 47 yapıda ağır hasar tespit edilmişti.

Yapılan incelemelerde Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin de aralarında bulunduğu 6 sağlık merkezine acil yıkım kararı çıktı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Veysel Tosun, Bakanlık ve valilikle koordineli bir şekilde yıkım kararı çıkan sağlık merkezlerine yer temin ettiklerini söyledi.