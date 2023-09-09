Bingöl’de ahır yangını: 2 büyükbaş telef oldu

Bingöl merkeze bağlı bir köyde çıkan yangında ahırlar alev aldı. Olayda 2 büyükbaş hayvan telef oldu.



Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Gözer köyünde ahırların olduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden yöre sakinleri, durumu itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye itfaiye ve orman ekiplerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğünden TOMA da sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında bitişik haldeki ahırlar kullanılmaz hale gelirken, olayda 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.