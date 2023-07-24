Bingöl’de ahır yangını

Bingöl’ün Genç ilçesindeki bir köyde çıkan ahır yangını, ormanlık alanlara sıçramadan söndürüldü.

Olay, Genç ilçesine bağlı Yiğitbaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir ahırda yangın çıktı. Dumanlar yükseldiğini gören yöre sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ve Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangından dolayı ahır kullanılmaz hale geldi.