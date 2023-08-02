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Bingöl’de anız yangını büyümeden söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 02.08.2023 13:11
  • Giriş: 02.08.2023 13:11
  • Güncelleme: 02.08.2023 13:11
Kaynak: İHA
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Bingöl’de anız yangını büyümeden söndürüldü

Bingöl’de yüksek gerilim hattının kopması sonucu çıkan anız yangını büyümeden ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Genç ilçesi Doganca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kopan yüksek gerilim hattının tarlaya düşmesi sonucu yangın çıktı.

Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, 15 dönüm alan ise tamamen kule döndü. 

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