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Bingöl’de araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 30.12.2024 17:08
  • Giriş: 30.12.2024 17:08
  • Güncelleme: 30.12.2024 17:08
Kaynak: İHA
Bingöl’de araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kaza, Bingöl-Erzurum kara yolu Kümbet köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen Peugeot marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Yaralı 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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